SON DAKİKA: Sosyal medya Japon Büyükelçi Fumio'nun Suudi Arabistan'da eliyle pilav yemeyi öğrendiği bu anları konuşuyor
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Son dakika haberleri... Suudi Arabistan'da valinin Japon Büyükelçi Fumio'ya elleri ile pilav yemeyi öğretti! Japon Büyükelçi Fumio'nun elleri ile pilav yemeyi öğrendiği anlara ait görüntüler sosoyal medyada da ilgi gördü.