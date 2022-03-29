Son Dakika: Tarihi zirve sonrası Rusya'dan açıklama: "Diyalog için Kiev ve Çernihiv'de savaş duracak!" | Video

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri İstanbul'da yapıldı. İki ülke heyetleri Dolmabahçe'de görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Rusya heyeti, "Bazı maddelerde uzlaştık, detayları konuşacağız. Uzlaşılan konuları Dışişleri Bakanları detaylandıracak." ifadelerini kullandı. Rus heyeti, "Putin-Zelenskiy görüşmesi olur mu?" sorusuna "Dışişleri bakanları anlaşırsa mümkün olabilir." yanıtını verdi.Tarihi görüşme açıklama yapan, Rusya Savanma Bakanlığı, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" açıklamasını yaptı..