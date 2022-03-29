Son Dakika: Tarihi zirve sonrası Ukrayna heyetinden açıklama: "Tarafsız statüye geçersek yabancı askeri üs olmayacak!" | Video
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Son dakika haberi: Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan tarihi zirveden sonra gelen açıklamalar barış için umudu artırdı. Rus heyet diyalog için operasyonların duracağı mesajını iletti. Dolmabahçe Sarayı’nda açıklama yapan Ukrayna heyeti, “Bugünkü müzakereler Cumhurbaşkanları nezdinde görüşme yapılması için yeterlidir. Nötr statüye geçersek yabancı askeri üs olmayacak” sözlerini kullandı..