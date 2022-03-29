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OTOMATİK OYNAT
12:21
Son Dakika | Ukrayna Heyeti: "Güvenlik garantilerinde anlaşamadık!" | Video 29.03.2022 | 15:10
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Nijerya’da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü | Video 29.03.2022 | 14:29
01:30
Çekya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı | Video 29.03.2022 | 13:02
00:27
03:21
Meksika’nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği! | Video 29.03.2022 | 08:47
02:45
Meksika’da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı | Video 29.03.2022 | 08:35
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Tayland’da petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var | Video 28.03.2022 | 16:14
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Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü | Video 28.03.2022 | 16:03
02:47
Lavrov: “Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var” | Video 28.03.2022 | 15:30
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Rus saldırısı sonrası Jitomir’de yıkım görüntülendi | Video 28.03.2022 | 15:17
05:32
Lviv'de cephede ölen askerler için tören düzenlendi | Video 28.03.2022 | 15:17
01:36
Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna’ya ait 36 askeri tesis vuruldu” | Video 28.03.2022 | 12:38
01:23
Meksika'da Kadınlar Adası’nda yangın çıktı | Video 28.03.2022 | 12:27
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Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü | Video 28.03.2022 | 11:36
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Zelenskiy'den açıklama: "Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" | Video 28.03.2022 | 09:16
Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı sona erdi. Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, "Güvenlik garantilerinde anlaşmak mümkün olmadı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "İki hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz." denildi..