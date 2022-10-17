Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
Rusya, Kiev'i böyle vurdu | Video 17.10.2022 | 09:14
01:47
Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu | Video 17.10.2022 | 08:51
02:13
Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı 16.10.2022 | 23:33
01:50
Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor | Video 16.10.2022 | 11:02
01:39
Meksika’da kartel saldırısı: 6 ölü | Video 14.10.2022 | 22:33
05:48
Fransa’da akaryakıt krizi | Video 14.10.2022 | 19:29
02:42
Son Dakika: Almanya’da ilk kez hoparlörden ezan okundu | Video 14.10.2022 | 14:32
01:25
00:30
01:02
Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu | Video 13.10.2022 | 23:44
02:59
Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi | Video 13.10.2022 | 21:50
04:22
01:43
Irak’ta hükümeti kurma görevi Muhammed Şiya Sudani’ye verildi | Video 13.10.2022 | 21:50
00:45
00:47
Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video 13.10.2022 | 00:41
00:37
Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı | Video 12.10.2022 | 21:35
02:27
03:33
Nepal’de sel ve toprak kayması: 33 ölü | Video 12.10.2022 | 11:44
01:16
Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! "Üşüyorsanız kazak giyin" | Video 12.10.2022 | 11:33
Son dakika haberi: Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kiev'de İHA'lar ile saldırıların sürdüğü öğrenildi.
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.
Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan Kiev'de yaşanan patlamalardan birinin sesi AA kamerasına yansıdı.
Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.