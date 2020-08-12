Son dakika | Yunan alarmda! Avrupa ve ABD'den destek istedi | Video

Türkiye'nin Oruç Resi hamlesi Yunanistan'ı alarma geçirdi. Edinilen son dakika habere göre; Yunanistan'ın talebi üzerine Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının cuma günü olağanüstü toplanacağını bildirdi. Ayrca Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak cuma günü ABD Dışişleri ile Viyana’da görüşme gerçekleşeceğini duyurdu.