Video Dünya Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı | Video

Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı | Video

Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı | Video
16.07.2020 | 15:15

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Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı | Video 01:47
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov görevden alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında Dışişleri Bakanı’nı eleştirmişti.

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