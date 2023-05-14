SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha fırlattı | Video
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi.
ABD'de gerçekleştirilen fırlatma, SpaceX'in 2023 yılında gerçekleştirdiği 31. uzay görevi olarak kayıtlara geçti.
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