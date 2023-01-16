SpaceX ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait iletişim uydusu fırlattı | Video

ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait bir askeri iletişim uydusunu yörüngeye taşıyan SpaceX'e ait Falcon Heavy roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait bir askeri iletişim uydusunu yörüngeye gönderdi. CBAS-2 adlı uydu ve beraberindeki parçaları taşıyan bir Falcon Heavy roketi, dün yerel saatle 17.56'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. USSF-67 adı verilen görevin, ABD'nin üst düzey yöneticileri ve askeri personelinin iletişimini destekleme amacını taşıdığı öğrenildi.ABD'li girişimci ve milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay araçlarını bünyesinde barındırıyor. Şirketin, uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.