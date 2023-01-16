SpaceX ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait iletişim uydusu fırlattı | Video
ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait bir askeri iletişim uydusunu yörüngeye taşıyan SpaceX'e ait Falcon Heavy roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.
ABD'li girişimci ve milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay araçlarını bünyesinde barındırıyor. Şirketin, uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.
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