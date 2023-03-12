SpaceX kapsülü 5 ay sonra Dünya'ya döndü | Video
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait Dragon kapsülü, 5 ayın sonunda 4 astronotu ile Florida açıklarında güvenli bir şekilde denize iniş yaptı.
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