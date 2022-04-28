SpaceX'in 4 astronotu taşıyan “Freedom” kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı | Video
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ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in, "Crew-4" görevi çerçevesinde 4 astronotu taşıyan “Freedom” adlı kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.