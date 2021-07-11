Srebrenitsa'da neler yaşandı? Tam 26 yıl geçti | Video
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Srebrenitsa soykırımının üzerinden 26 yıl geçti. Peki her şey nasıl başlamıştı? Katliama giden süreçte neler yaşandı? İşte A Haber'in hazırladığı Srebrenitsa katliamının özel dosyası.