Video Dünya Srebrenitsa'da neler yaşandı? Tam 26 yıl geçti | Video

Srebrenitsa'da neler yaşandı? Tam 26 yıl geçti | Video

Srebrenitsa'da neler yaşandı? Tam 26 yıl geçti | Video
11.07.2021 | 11:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil yan yattı, aracın içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı | Video 03:01
Otomobil yan yattı, aracın içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı | Video 11.07.2021 | 11:07
Srebrenitsa'da neler yaşandı? Tam 26 yıl geçti | Video 12:49
Srebrenitsa'da neler yaşandı? Tam 26 yıl geçti | Video 11.07.2021 | 11:11
Srebrenitsa katliamı 26. yılında | Video 01:22
Srebrenitsa katliamı 26. yılında | Video 11.07.2021 | 11:10
ABD’de ırkçılık karşıtı gösterilerin hedefi olan generallerin heykelleri kaldırıldı 02:36
ABD’de ırkçılık karşıtı gösterilerin hedefi olan generallerin heykelleri kaldırıldı 10.07.2021 | 19:42
Eğlence mekanında dehşet! Genç kadının korkunç ölümü kamerada... 00:22
Eğlence mekanında dehşet! Genç kadının korkunç ölümü kamerada... 10.07.2021 | 13:46
Haiti'de halk Devlet Başkanı Jovenel Mose suikastı zanlılarını sokaklarda sürüklendi! 00:28
Haiti'de halk Devlet Başkanı Jovenel Mose suikastı zanlılarını sokaklarda sürüklendi! 10.07.2021 | 12:07
ABD'de orman yangınında korkutan görüntü! Dev alev hortumu kamerada 00:18
ABD'de orman yangınında korkutan görüntü! Dev alev hortumu kamerada 10.07.2021 | 11:12
İran'ın başkenti Tahran'da patlama 00:56
İran'ın başkenti Tahran'da patlama 10.07.2021 | 08:22
New York'u sel vurdu, metro istasyonlarında su seviyesi yolcuların beline ulaştı | Video 03:03
New York'u sel vurdu, metro istasyonlarında su seviyesi yolcuların beline ulaştı | Video 09.07.2021 | 15:21
Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Özel tim her yerde arıyor 01:56
Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Özel tim her yerde arıyor 09.07.2021 | 12:19
Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın! 52 ölü | Video 01:32
Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın! 52 ölü | Video 09.07.2021 | 11:45
Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı | Video 01:27
Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı | Video 09.07.2021 | 10:28
ABD'de bir şahıs, kilisenin çatısındaki haçları yakmaya çalıştı | Video 01:49
ABD'de bir şahıs, kilisenin çatısındaki haçları yakmaya çalıştı | Video 09.07.2021 | 08:36
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor 01:16
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor 08.07.2021 | 15:23
Havalanan Rus savaş uçağı Litvanya'daki basın toplantısını kesintiye uğrattı | Video 00:29
Havalanan Rus savaş uçağı Litvanya'daki basın toplantısını kesintiye uğrattı | Video 08.07.2021 | 14:21
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı 01:14
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı 08.07.2021 | 12:52
Japonya’da felaket üstüne felaket | Video 01:01
Japonya’da felaket üstüne felaket | Video 08.07.2021 | 11:19
Denizde feci olay! Bilincini kaybeden paraşütlü kadına sürat teknesi çarptı | Video 00:36
Denizde feci olay! Bilincini kaybeden paraşütlü kadına sürat teknesi çarptı | Video 08.07.2021 | 10:16
NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu canlı yayınında UFO'lar görüldü | Video 00:14
NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu canlı yayınında UFO'lar görüldü | Video 08.07.2021 | 09:00
Irak’taki Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı | Video 00:35
Irak’taki Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı | Video 08.07.2021 | 09:50

Srebrenitsa soykırımının üzerinden 26 yıl geçti. Peki her şey nasıl başlamıştı? Katliama giden süreçte neler yaşandı? İşte A Haber'in hazırladığı Srebrenitsa katliamının özel dosyası.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA