Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisi 5 gündür alev alev yanıyor | Video
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Sri Lanka açıklarında 20 Mayıs'tan bu yana alevlere teslim olan konteyner gemisi MV X-Press Pearl'de petrol sızıntısı belirtileri tespit edildi. Balıkçılık Dairesi, Deniz Çevre Koruma Kurumu (MEPA) ve uzman bir ekip başta olmak üzere yetkililerin sızıntıyı kontrol altına almak için çalıştığı belirtildi.
Sri Lanka'da 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal madde ve kozmetik ürünler taşıyan Singapur bandıralı konteyner gemisi MV X-Press Pearl, Cuma günü konteynerlerinin birinde yangın çıkması üzere demir attığı başkent Colombo açıklarında yanmaya devam ediyor. Sri Lanka Donanması ve Hindistan Deniz Kuvvetleri ekiplerinin katıldığı ve günlerdir süren yangın söndürme çalışmalarına rağmen alevler geminin tamamını sardı. Sri Lanka Hava Kuvvetleri, Bell 212 helikopterlerinin söndürme çalışmalarında bu sabah 425 kilogram kuru kimyasal toz kullandığını aktardı.