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Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video

Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video

26.01.2024 | 15:39

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bu hafta TBMM’nin İsveç’in üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyor ve kararı hızlı bir şekilde imzalaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

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Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Belçika temasları çerçevesinde Brüksel'deki NATO Karargahı'nı ziyaret ederek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Spajic ve Stoltenberg, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Karadağ'ın son derece önemli bir müttefik olduğunu ifade ederek, Karadağ'ın NATO faaliyetlerine değindi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Stoltenberg, "Putin, Ukrayna'da kazanırsa gücü yeniden kullanması riski doğacaktır" dedi.

Temmuzda Washington'da gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki zirvenin hazırlıklarının da ele alındığını sözlerine ekleyen Stoltenberg, çalışmaların NATO'nun kararlılığını ve savunmasını arttırmaya yönelik olduğunu dile getirdi. TBMM Genel Kurulu'ndan geçen İsveç'in NATO üyeliği protokolünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasına da değinen Stoltenberg, "Bu hafta TBMM'nin İsveç'in üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyor ve kararı hızlı bir şekilde imzalaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, Macaristan Başbakanı ve hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğini parlamento açılır açılmaz onaylama kararını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

31 NATO BÜYÜKELÇİSİ SARAYBOSNA'YI ZİYARET EDECEK
Basın toplantısında Karadağ'ın NATO'ya katkılarından ve Batı Balkanlar'daki stratejik öneminden bahseden Stoltenberg, görüşmede Bosna Hersek'teki güvenlik durumunu da ele aldıklarını açıkladı. Stoltenberg, "Kuzey Atlantik Konseyi, 31 NATO büyükelçisinin tamamı önümüzdeki hafta Saraybosna'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu, Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğin ortaya konulmasıdır. Tüm siyasi liderlerin ülkenin birliğini korumak için çalışması gerekiyor. Bu, ülke ve bölgenin istikrarı için kilit öneme sahip" diye konuştu.
Karadağ Başbakanı Spajic de Balkanlar'ın NATO'nun stratejik önem ve öncelik verdiği bölgeler arasında yer aldığı konusunda hemfikir olduklarını ve Karadağ'ın NATO'nun güvenilir bir ortağı olmayı sürdürdüğünü söyledi.

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