Suda boğulduğunu sandılar! Ancak adam adeta ‘yeniden dirildi’ | Video
Hanumakonda'daki Reddypuram Kovelakunta sakinleri, gölette ceset buldular. Görüntü karşısında alarma geçen ilgili bölge sakinleri derhal Kakatiya Üniversitesi (KU) polisine ve acil sağlık hizmetlerine haber verdi. Yetkililer en kötüsüne hazırlıklı olarak olay yerine geldiler ve başlangıçta adamın öldüğünü varsaydılar. Ancak herkesi şaşırtacak şekilde adam aniden kendine geldi. Kısa süre sonra adamın ölmediği, aşırı derecede sarhoş olduğu ortaya çıktı.
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