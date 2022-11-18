Video Dünya Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı | Video
Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı | Video

Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı | Video

18.11.2022 | 08:24

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Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankı patladı. Kaziyva semtindeki bir binada meydana gelen olayda 3 ev yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki arabalar da enkaz altında kaldı. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Saman Latif, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kişileri bulmak için arama çalışması başlattı.

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