Video Dünya Suriye'de depremdeki can kaybı 769'a ulaştı | Video
Suriye'de depremdeki can kaybı 769'a ulaştı | Video

Suriye'de depremdeki can kaybı 769'a ulaştı | Video

07.02.2023 | 10:13

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının 769'a, yaralı sayısının ise bin bin 448'e yükseldiği bildirildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye'de can kaybı yükseliyor. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerdeki can kaybının 769'a, yaralı sayısının ise bin bin 448'e yükseldiği bildirildi.

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