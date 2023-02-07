Suriye'de depremdeki can kaybı 769'a ulaştı | Video 07.02.2023 | 10:13 Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının 769'a, yaralı sayısının ise bin bin 448'e yükseldiği bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye'de can kaybı yükseliyor. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerdeki can kaybının 769'a, yaralı sayısının ise bin bin 448'e yükseldiği bildirildi.