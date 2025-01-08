Video Dünya Suriye'de kışlaları gezerek rejimin el koyduğu tırını arıyor | Video
Suriye'de kışlaları gezerek rejimin el koyduğu tırını arıyor | Video

Suriye'de kışlaları gezerek rejimin el koyduğu tırını arıyor | Video

08.01.2025 | 15:07

Suriye'de Adnan Meddehani, 2015'te rejimin el koyduğu tırını bulmak için kışla kışla gezerek iz sürüyor.

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle halk, rejim askerleri tarafından el konulan araçlarının ve eşyalarının peşine düştü. Şam'da yaşayan Adnan Meddehani, 2015'te rejim tarafından el konulan tırını bulabilmek için kışla kışla gezerek iz sürüyor. Adnan Meddehani, aracının rejim tarafından çalındığını belirterek, "Tırımı aramaya geldim. 2015 yılında aracımı zorla elimden aldılar. Sokakta ilerlerken gelip aracımı aldılar. Önce gümrüğe koydular, ondan sonra Esad'ın askerleri askeri kışlaya götürdüler. Şimdi kışla kışla gezip aracımı bulmaya çalışıyorum ama hiçbir iz bulamadım. Esad zalimdi, arabamı aldılar ağzımı bile açamadım. Arabamı sözde 2-3 günlüğüne almışlardı, bir daha vermediler. Geri istemeye cesaret edemedim" dedi.
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