Video Dünya Suriye'de rejim askerleri silah bırakıyor | Video
Suriye'de rejim askerleri silah bırakıyor | Video

Suriye'de rejim askerleri silah bırakıyor | Video

23.12.2024 | 12:28

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de atılmaya başlanan normalleşme adımları hız kazandı. Suriye'deki yeni yönetim, devrik rejimin askerlerini ve bürokrasisini 'topluma kazandırmaya' çalışıyor. Bu kapsamda Şam'da kurulan kimlik tespiti ve uzlaşı merkezlerine gelen rejim mensupları, silahlarını bırakarak yeni yönetime kayıt yaptırıyor. Kayıt yaptıran kişiler, kendilerine verilen 3 ay süreli kimlik kartıyla ülkede güvenli biçimde dolaşabiliyor. Merkezlerden sorumlu Subay Velid Abdurabu, günde 1200 ila 1500 arası kayıt yapıldığını belirtti.

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