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OTOMATİK OYNAT
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Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs kilometrelerce yol aldı | Video 02.06.2022 | 08:57
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Suriye’deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama | Video 02.06.2022 | 08:57
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Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem! | Video 01.06.2022 | 14:50
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ABD'de kimyasal tesiste yangın! Binlerce kişi elektriksiz kaldı | Video 01.06.2022 | 12:05
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İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü | Video 01.06.2022 | 10:19
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Meksika’yı vuran Agatha Kasırgası’nda 4 kişi öldü | Video 01.06.2022 | 08:50
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Dünyanın en uzun yolcu gemisi kaza yaptı! Yolcuların çığlıkları... | Video 31.05.2022 | 15:21
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Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı | Video 31.05.2022 | 11:18
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AB, Rus petrolüne yönelik yaptırım konusunda uzlaştı | Video 31.05.2022 | 11:16
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Dünya şokta! Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı | Video 30.05.2022 | 14:36
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Kaliforniya'da "Deniz Ürünleri Festivali" ilgi gördü | Video 30.05.2022 | 13:37
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Arnavutluk’ta 3. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi adaysız yapıldı | Video 30.05.2022 | 13:02
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Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı | Video 30.05.2022 | 13:03
00:41
Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video 30.05.2022 | 10:31
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Fransa'daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video 30.05.2022 | 11:01
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Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video 30.05.2022 | 07:38
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Meksika’da çöp alanında yangın | Video 30.05.2022 | 07:38
Suriye’nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı’nın bulunduğu bölgede mühimmat deposunda patlama meydana geldi.