Video Dünya Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybetti | Video

Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybetti | Video

Suriyeli Meryem, düğününden 6 gün sonra rejim saldırılarında hayatını kaybetti | Video
26.07.2021 | 14:33

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Suriye’de düğününden 6 gün sonra Esad rejiminin saldırısında hayatını kaybeden Meryem Bereket’in enkaz altından çıkarılırken fotoğrafı çekilen parmağındaki evlilik yüzüğü yürekleri burktu.

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Suriye'de yeni evlenen Meryem Bereket ve ailesinden 7 kişi Esad rejiminin saldırısında hayatını kaybetti. Düğününden yalnızca 6 gün sonra saldırıda ölen Meryem'in enkaz altından çıkarılırken çekilen evlilik yüzüğünün fotoğrafı yürekleri burktu. Meryem Bereket'ın eşi Taha Takaika ise saldırıda ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren Takaika'nın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Taha Takaika'nın amcası Ahmed Takaika saldırı anlarını ve ailesinin yaşadığı acıyı anlattı. Takaika, "Saldırı olduğu gün Meryem ve yeğenimin evliliklerini kutluyorduk. Üniversitede tanıştılar. Kızı ailesinden istemiştik. Saldırı olmadan 6 gün önce yeğenim Taha Takaika, Meryem Bereket ile evlendi. Tam olarak ne oldu bilmiyoruz. Mahalle hedef alındı. Belki mahalle teröristlerin olduğunu düşündüler. Saldırıda ailemizden 1 yaşında bir bebek, 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşındaki çocuklar ve babaları Sami Takaika hayatını kaybetti. Saldırı evi yerle bir etti. Gelinimiz de hayatını kaybetti" İfadelerini kullandı.
Bayram ve özel günleri tanımayan Esad rejimi geçtiğimiz hafta İdlib kentine bağlı Ahsem kasabasında düzenlediği saldırıda sivil yerleşimleri hedef almıştı. Saldırıda Meryem Bereket'in de aralarında bulunduğu 4'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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