Suriye’nin Dera'da, Esad güçleri ile silahlı grup arasında çatışma | Video
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Esad güçleri, Suriye'nin Dera kırsalında bulunan Dael kentinde silahlı bir grupla çatıştı.
Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanlığı seçimlerinde dün oy kullanırken İdlib ve Azez'de dahil olmak üzere seçimi reddeden halk protestolar düzenlemişti. Ülkede seçimi reddedenler ve Esad rejimi arasında tansiyon yükselirken, dün Dera kırsalında bulunan Dael kentinde, Esad rejim güçleri ve bir silahlı grup arasında çatışmalar yaşandı. Bölgede silah sesleri duyurulurken elektrik kesintisi yaşandı. Çatışmalarda iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken Esad rejiminden olay ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.