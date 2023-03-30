Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video
Suriye’de etkili olan fırtına nedeniyle 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'de etkili olan fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Fırtına sonucu evlerin çatıları uçarken, bazı evlerin ise duvarları yıkıldı. Bazı araçlarda ise binalardan düşen taş ve molozlar nedeniyle ağır hasar meydana geldi. Morek ve Jibreen köylerinde yıkılan duvarlar nedeniyle 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle Suriye'nin Akdeniz'deki tüm limanlarda trafik askıya alındı.
ÇADIR KENTLERDE YAŞAYANLAR ZOR ANLAR YAŞADI
İç savaş nedeniyle yerinden edilen binlerce kişinin kaldığı ülkenin kuzeyindeki çadır kentlerde fırtınadan etkilenirken, çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi.
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