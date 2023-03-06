Sürücü göz göre göre yayaları ezdi: 3 yaralı! Dehşet anları kamerada | Video
Çin’in Jiangsu eyaletinde dikkatsiz sürücünün yol kenarında yürüyen yayalara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Öte yandan, mahalle sakinleri araç sürücüsü ve yayaların aynı mahallede oturduklarını söyledi.
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