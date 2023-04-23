Suudi Arabistan'ı sağanak yağış vurdu, caddeler sular altında kaldı | Video
Suudi Arabistan’ın Taif şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın dolu ve rüzgar ile etkisini göstermeye devam edeceği kaydedildi. Yetkililer, halka meydana gelebilecek kazalara ilişkin dikkatli olunması çağrısında bulundu.
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