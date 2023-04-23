Video Dünya Suudi Arabistan'ı sağanak yağış vurdu, caddeler sular altında kaldı | Video
Suudi Arabistan'ı sağanak yağış vurdu, caddeler sular altında kaldı | Video

Suudi Arabistan'ı sağanak yağış vurdu, caddeler sular altında kaldı | Video

23.04.2023 | 16:17

Suudi Arabistan’ın Taif şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

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Suudi Arabistan'ın Taif kentini dolunun ardından sağanak yağış vurdu. Kentte dünden beri etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı Taif'te sel suları insan boyuna kadar yükseldi. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölge sakinleri, canlarını tehlikeye atarak araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın dolu ve rüzgar ile etkisini göstermeye devam edeceği kaydedildi. Yetkililer, halka meydana gelebilecek kazalara ilişkin dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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