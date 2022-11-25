Video Dünya Suudi Arabistan’ı sel vurdu: 2 ölü | Video
Suudi Arabistan’ı sel vurdu: 2 ölü | Video

Suudi Arabistan’ı sel vurdu: 2 ölü | Video

25.11.2022 | 08:39

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Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde şiddet yağışların neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti. Cidde’de bazı uçak seferleri askıya alınırken, eğitime de ara verildi.

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Suudi Arabistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Cidde kentinde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nda bazı uçuşlar askıya alınırken, güvenlik gerekçesiyle Kral Abdülaziz Üniversitesi de dahil olmak üzere eğitim ve öğretime ara verildi. Yetkililer, şu ana kadar sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, halktan gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Onlarca araç, ev ve iş yerinin sular altında kaldığı Cidde'de bazı araçlar sel sularında sürüklendi. Sivil savunma ekipleri, araçlarında mahsur kalan çok sayıda insanı kurtardı.

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