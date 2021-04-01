Video Dünya Süveyş Kanalı’nda araç feribottan denize düştü | Video

Süveyş Kanalı’nda araç feribottan denize düştü | Video

Süveyş Kanalı’nda araç feribottan denize düştü | Video
01.04.2021 | 12:23

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Mısır’da Süveyş Kanalı’nda geçişi sağlayan arabalı feribotta bulunan bir araç geçiş sırasında denize düştü. Olayda aynı aileden bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Mısır'da Süveyş Kanalı üzerinde Port Fuad kentinden Port Said kentine geçiş yapan feribotta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Feribotun geçişi sırasında araç denize düştü. Araç içinde bulunan ailenin 9 yaşındaki çocuğunu hayatını kaybetti. Annesi, babası ve kardeşi ise uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Aile, sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından feribottaki yolcular da büyük bir panik yaşadı.
Aracın, aniden hareket etmesinin ardından feribotun kapağına doğru ilerlediği, kapağa çarparak suya düştüğü iddia ediliyor.

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