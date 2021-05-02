Video Dünya Tacikistan’da akaryakıt istasyonunda patlama! Dehşet anları kamerada | Video

Tacikistan’da akaryakıt istasyonunda patlama! Dehşet anları kamerada | Video

Tacikistan’da akaryakıt istasyonunda patlama! Dehşet anları kamerada | Video
02.05.2021 | 12:16

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Tacikistan’da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Tacikistan'ın başkent Duşanbe'deki bir akaryakıt istasyonunda, 1 Mayıs günü yerel saatle 18.30 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Tacikistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlama sonrası 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Yerel medya, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini, soruşturmanın sürdüğünü aktardı. Patlama anları ise amatör kameralar tarafından an be an kaydedildi.

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