Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 12.12.2021 | 16:19
02:16
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 12.12.2021 | 15:45
03:57
ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinde en az 70 kişi öldü | Video 12.12.2021 | 14:48
06:24
İtalya’da doğal gaz patlaması: 2 ölü | Video 12.12.2021 | 11:15
03:27
Avusturya’da Covid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar devam ediyor | Video 12.12.2021 | 08:39
01:01
01:01
ABD'de hortum ve kasırga felaketi: En az 50 ölü! 11.12.2021 | 13:32
00:30
05:20
Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açılacak | Video 10.12.2021 | 13:17
00:22
Rus savaş uçaklarından Fransız savaş uçaklarına yakın takip | Video 10.12.2021 | 13:17
00:37
Meksika’da göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı: 54 ölü, 115 yaralı! | Video 10.12.2021 | 10:00
00:53
02:38
04:22
Lyon’da ışık festivali hayran bıraktı | Video 09.12.2021 | 16:18
00:27
Almanya'da cami otoparkında araç kundaklandı | Video 09.12.2021 | 14:59
01:50
Rusya'da dondurma fabrikasında yangın | Video 09.12.2021 | 12:45
01:22
İspanya'nın kuzeyi kar yağışına teslim | Video 09.12.2021 | 13:36
01:50
Rusya'da dondurma fabrikasında yangın | Video 09.12.2021 | 13:12
00:54
Arabasıyla Niagara Şelalesi'ne düşen kadın hayatını kaybetti | Video 09.12.2021 | 12:57
06:33
İngiltere'de Omicron mutasyonuna karşı B Planı | Video 09.12.2021 | 08:54
İran'ın başkenti Tahran'da etkili olan hava kirliliği nedeniyle ana okullar ve ilkokullar tatil edilirken, tüm spor faaliyetleri 3 gün boyunca yasaklandı.
Hava kirliliği sorunuyla mücadele eden İran'ın başkenti Tahran, hava kirliliğinde dünyada 12'nci sırada yer alıyor. Tahran'da, her yıl kış ayında etkili olan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar Tahran'daki hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor.
Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, başkentte bugün hava kirliliğinin 124 mikrogram/metreküp olduğu ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu açıklandı. Yetkililer, Tahran halkının mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamalarını isterken, havadaki 2.5 mikrondan küçük partiküllerin akciğerlere zarar verdiği ve bu nedenle kirli havanın özellikle yaşlılar, çocuklar ve akciğer hastalarında kötü sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulundu.
Tahran Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi'nin kararı doğrultusunda, Başkentte ana okullar ve ilkokullar tatil edilirken, tüm spor faaliyetleri 3 gün boyunca yasaklandı.
Her yıl kış ayında hayatı olumsuz etkileyen hava kirliliği sorununa çözüm olarak bisiklet kullanımı teşvik edilirken, eskimiş araçların trafikten men edilmesi, trafikte tek ve çift plaka uygulaması ve fabrikaların şehir dışına çıkartılması gibi programlar devlet tarafından uygulanıyor.
Tahran'da geçtiğimiz yıl hava kirliliğinin neden olduğunu hastalıklar sonucunda 3 bin 751 kişi hayatını kaybetmişti.