Video Dünya Taliban, Afganistan’da 3 vilayetin merkezinde daha kontrolü ele geçirdi | Video

Taliban, Afganistan’da 3 vilayetin merkezinde daha kontrolü ele geçirdi | Video

Taliban, Afganistan’da 3 vilayetin merkezinde daha kontrolü ele geçirdi | Video
13.08.2021 | 11:17

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Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah ve Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'i ele geçirmesiyle kontrol altına aldığı vilayet merkezi sayısı 15’e yükseldi.

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ABD birliklerinin Mayıs ayında Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Gece saatlerinde Kandahar vilayetinin merkezi ve ülkenin en büyük kentini ele geçiren Taliban, 3 vilayet merkezinde daha kontrol sağladı. Taliban'ın Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah ve Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'i ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 15'e yükseldi. Kandahar'da yerel bir yetkili, "Gece geç saatlerde şiddetli çatışmaların ardından Taliban Kandahar şehrinin kontrolünü ele geçirdi" ifadesini kullandı.

Taliban'ın doğduğu yer olan Kandahar'ın ele geçirilmesinin örgüte büyük bir moral sağladığı belirtildi. Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah'ta ise bir polis memuru, yetkililerin ve komutanların helikopterle kentten ayrıldığını ve askerlerin teslim olduğunu aktardı. Ghor eyaletinin başkenti Firuz Koh'ta ise yerel yetkililer, hükümet güçlerinin geri çekildiğini ve vilayet merkezinin Taliban'a bırakıldığını kaydetti. Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh ise sabah erken saatlerde Taliban kontrolüne geçerken, yetkililer güvenlik güçlerinin askeri üsse sığındığını ifade etti.

BAŞKENT KABİL, TALİBAN KISKACINDA
Taliban şu ana kadar Afganistan'ın kuzey kesiminin çoğunluğunda ve ülkenin vilayet merkezlerinin yaklaşık 3'te 1'inde kontrolü ele geçirdi. Başkent Kabil, hem kuzeyden hem de güneyden Taliban kıskacına girdi. Taliban militanları şu ana kadar, Herat vilayetinin merkezi, Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezi, kuzeydeki Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad, Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezleri ele geçirdi. Afgan hükümeti ise şu anda 19 vilayet merkezinin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Taliban'ın ilerleyişiyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivil ise çatışmalardan kaçmak için başkent Kabil'e doğru göç ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) göre Afganistan'da son bir ayda binden fazla sivil öldürüldü.

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