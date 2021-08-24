Taliban: Tüm yabancıların tahliyesi 31 Ağustos'a kadar tamamlanmalı

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin Afganistan'daki tahliyesini Biden yönetiminin tüm Amerikan birliklerini geri çekmek için belirlediği 31 Ağustos tarihine kadar tamamlaması gerektiğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise "Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok" açıklamasını yaptı.