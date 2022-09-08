Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:07
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video 08.09.2022 | 14:19
00:11
Hindistan'da video çeken gence tren çarptı | Video 08.09.2022 | 14:01
05:24
02:52
İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı | Video 07.09.2022 | 16:04
00:56
06:12
Alman Federal Meclisi’nde Gorbaçov için anma töreni | Video 07.09.2022 | 14:19
01:04
Uganda’da toprak kayması: 15 ölü | Video 07.09.2022 | 12:20
01:46
00:10
Güney Kore'de sular altında kalan otoparkta mahsur kalan 7 kişi öldü | Video 07.09.2022 | 09:45
01:15
00:14
05:21
Putin, 50 bin askerin katıldığı "Vostok - 2022" tatbikatına katıldı | Video 06.09.2022 | 15:17
00:58
Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi | Video 06.09.2022 | 13:11
04:35
İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı | Video 06.09.2022 | 13:38
09:56
İngiltere'de Meghan Markle'ın konuşması alay konusu oldu | Video 06.09.2022 | 13:50
01:06
Senegal’de sel felaketi: 3 ölü | Video 06.09.2022 | 12:54
01:13
Nijeryalı yolcu uçakta doğum yaptı | Video 06.09.2022 | 11:57
00:23
00:55
Meksika’da bağışladığı organlarıyla 80 kişiye umut oldu | Video 06.09.2022 | 08:44
03:50
İngiltere’de Başbakanlık Ofisi önünde hayat pahalılığı protestosu | Video 06.09.2022 | 08:44
Tayland’da etkili olan son 20 yılın en şiddetli muson yağmurları nedeniyle nehirler taştı, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Şiddetli yağışların yol açtığı selde başkent Bangkok'ta birçok araç sular altında kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Dün başkent sokaklarında hasar tespit incelemesi yapan Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt yaptığı açıklamada, sel sularının 170 santimetreye kadar çıktığını ve bunun son 20 yılın en yüksek seviyesi olduğunu ifade etti. Yardım çalışmalarına katılan valinin sel sularında mahsur kalan bir belediye aracını ittiği görüldü. Vali Chadchart, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla başkent halkını şiddetli yağmur günlerinde motosiklet kullanmamaları konusunda uyardı.
Tayland hükümeti dün yapılan kabine toplantısında, ülkede yaşanan sel nedeniyle 1,6 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 800 bin lira) yardım bütçesi ayrılmasına karar karar verdi. Birçok sivil toplum kuruluşu, yardım gönüllüleri, polis ve askeri personelin selden zarar gören bölgelerde yardım çalışmaları devam ederken, Tayland Meteoroloji Departmanı şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de aynı seviyede etkili olacağını bildirdi.
Ayrıca Phuket Adası ve güney bölgelerindeki çeşitli tatil merkezlerinde plajlarda kırmızı bayrak çekildiği ve turistlere şiddetli yağmur ve fırtına durumlarında denize girmemeleri konusunda uyarılar yapıldığı öğrenildi.