Video Dünya Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video

Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video

08.09.2022 | 14:19

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Tayland’da etkili olan son 20 yılın en şiddetli muson yağmurları nedeniyle nehirler taştı, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

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Güney Asya'nın yaz turizmi ile meşhur ülkesi Tayland'da Temmuz-Ekim ayları arasında etkili olan muson yağmurları bu yıl oldukça şiddetli geçiyor. Ülkenin tamamında etkili etkili olan şiddetli yağışlar kırsal kesimlerde nehirlerin taşmasına neden olurken, birçok bölgede askeri personel yardım çalışmaları yürütüyor.

Şiddetli yağışların yol açtığı selde başkent Bangkok'ta birçok araç sular altında kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Dün başkent sokaklarında hasar tespit incelemesi yapan Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt yaptığı açıklamada, sel sularının 170 santimetreye kadar çıktığını ve bunun son 20 yılın en yüksek seviyesi olduğunu ifade etti. Yardım çalışmalarına katılan valinin sel sularında mahsur kalan bir belediye aracını ittiği görüldü. Vali Chadchart, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla başkent halkını şiddetli yağmur günlerinde motosiklet kullanmamaları konusunda uyardı.

Tayland hükümeti dün yapılan kabine toplantısında, ülkede yaşanan sel nedeniyle 1,6 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 800 bin lira) yardım bütçesi ayrılmasına karar karar verdi. Birçok sivil toplum kuruluşu, yardım gönüllüleri, polis ve askeri personelin selden zarar gören bölgelerde yardım çalışmaları devam ederken, Tayland Meteoroloji Departmanı şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de aynı seviyede etkili olacağını bildirdi.
Ayrıca Phuket Adası ve güney bölgelerindeki çeşitli tatil merkezlerinde plajlarda kırmızı bayrak çekildiği ve turistlere şiddetli yağmur ve fırtına durumlarında denize girmemeleri konusunda uyarılar yapıldığı öğrenildi.

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