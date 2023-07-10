Tayland’da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi | Video
Tayland’da, 24 Çinli turistin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu 2 turist yaralandı.
Tayland, turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkelerden biri. Tayland'ı 2023 yılının ilk 6 ayı ziyaret edenlerin sayısı 12.8 milyona ulaştı. Tayland'ı en fazla Malezyalı turistler tercih ederken, ikinci olarak 1.4. milyon ile Çinli turistler tercih ediyor.
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