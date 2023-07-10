Tayland’da Çinli turistleri taşıyan otobüs devrildi | Video

Tayland'da, 24 Çinli turistin bulunduğu otobüs ülkenin Pattaya kentine seyrettiği sırada devrildi. Kazanın şiddetli yağışın ardından yolun kayganlaşması sonucu yaşandığı ifade edilirken, otobüsün devrilmesiyle araçta sıkışan yolcuların kurtarıldığı aktarıldı. Çin'in Tayland Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, hastanede müdahale edilen ve tedavisi tamamlanan turistlerin taburcu edildiği, 2 turistin ise tedavisinin hastanede sürdüğü kaydedildi. Ayrıca, durumun büyükelçilik tarafından yakından takip edildiği bildirildi.Tayland, turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkelerden biri. Tayland'ı 2023 yılının ilk 6 ayı ziyaret edenlerin sayısı 12.8 milyona ulaştı. Tayland'ı en fazla Malezyalı turistler tercih ederken, ikinci olarak 1.4. milyon ile Çinli turistler tercih ediyor.