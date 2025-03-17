Video Dünya Tayland'da dalış teknesi yandı: İngiliz turist hayatını kaybetti | Video
Tayland'da dalış teknesi yandı: İngiliz turist hayatını kaybetti | Video

Tayland'da dalış teknesi yandı: İngiliz turist hayatını kaybetti | Video

17.03.2025 | 11:13

Tayland'ın Koh Tao adası yakınlarında 22 kişinin bulunduğu bir dalış teknesinde meydana gelen yangında 26 yaşındaki İngiliz turist Alexandra Clarke hayatını kaybetti.

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Tayland'ın güneyinde bulunan ve son yıllarda meydana gelen şüpheli ölümler nedeniyle "ölüm adası" olarak adlandırılan Koh Tao adası açıklarında bir dalış teknesinde yangın çıktı. Dün yerel saatle 10:00'da çıkan yangında 26 yaşındaki İngiliz turist Alexandra Clarke hayatını kaybetti. Yangın sırasında teknede bulunanlara ilk müdahale çevredeki feribotlar aracılığıyla gerçekleştirildi.

TEKNEDE 22 KİŞİ VARDI
Tayland Polis Şefi Sermphan Sirikhong olayla ilgili bugün yaptığı açıklamada, yangın sırasında teknede 2 mürettebat, 4 dalış personeli ve 16 turist olmak üzere 22 kişi bulunduğunu belirtirken, kayıp İngiliz turistin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Sermphan, yapılan ilk incelemelerde yangının teknede dalış tankları doldurulduğu sırada çıktığı ve patlamalara yol açtığını belirtirken, Clarke'ın da bu sırada teknenin tuvaletinde olduğunu ifade etti.

"TEKNEDE PATLAMALAR YAŞANDI"
Olaya ilk müdahaleyi yapan feribottaki görgü tanıklarının ifadesinde, yangın sırasında teknede patlamalar yaşandığını ve bazı turistlerin panik halinde suya atladıklarını belirtti. Güvertesi tamamen yanan tekne incelemeler için adaya çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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