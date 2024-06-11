Tayland’da hayvan pazarında yangın: En az bin hayvan telef oldu | Video
Tayland’da bir evcil hayvan pazarında gece saatlerinde çıkan yangında binden fazla hayvan telef oldu.
Yangının söndürülmesinin ardından pazar yerini ziyaret eden Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt Chadchart, yangında yaklaşık yüz dükkanın hasar gördüğünü ve binin üzerinde hayvanın öldüğünü söyledi. Yangın sırasında bazı dükkanlarda çalışanların bulunduğu ancak yaralanan olmadığı öğrenildi.
Hayvan severler, ülkenin en büyük ve turistik açık pazarı olan Chathuchak Market'te evcil hayvan bölümünün kapatılması yönünde tepki gösterdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Tayland’da hayvan pazarında yangın: En az bin hayvan telef oldu | Video 11.06.2024 | 13:07
02:44
Pakistan'da bayram hazırlığı: Develer geleneksel motiflerle süslendi | Video 11.06.2024 | 13:07
02:05
Putin, Bakan Fidan'ı kabul edecek | Video 11.06.2024 | 13:04
00:23
10:02
Apple, yeni güncellemesini tanıttı! iPhone'larda yapay zeka hamlesi | Video 11.06.2024 | 08:45
00:41
ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı | Video 10.06.2024 | 15:32
00:16
Avustralya’da ABD Konsolosluğu’na balyozlu saldırı | Video 10.06.2024 | 13:05
05:23
İtalya Başbakanı Meloni ve Macaristan Başbakanı Orban’dan AP zaferi | Video 10.06.2024 | 12:37
00:31
Hindistan’da otobüse saldırı: 10 ölü | Video 10.06.2024 | 11:38
08:33
04:36
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Meclisi feshetti | Video 10.06.2024 | 08:46
01:40
Pakistan’da hastane yangını: 5 çocuk öldü | Video 09.06.2024 | 15:35
01:16
07:55
Japonlar, Türk müzikleri eşliğinde halay çekti | Video 09.06.2024 | 10:55
02:05
01:31
Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı | Video 09.06.2024 | 08:48
00:49
Katil İsrail mülteci kampına saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 08.06.2024 | 14:48
00:56
02:10
Sudan’da köye saldırı: 180 ölü | Video 07.06.2024 | 12:08