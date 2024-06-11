Tayland’da hayvan pazarında yangın: En az bin hayvan telef oldu | Video 11.06.2024 | 13:07 Tayland’da bir evcil hayvan pazarında gece saatlerinde çıkan yangında binden fazla hayvan telef oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tayland'ın başkenti Bangkok'un en büyük çarşılarından Chatuchak Market'te 'evcil hayvan' bölümünde bugün sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabaha karşı yerel saatle 04.10 sıralarında başlayan yangında, kapalı dükkanların içindeki kafeslerde bulunan köpek, kedi, kuş, hamster, yılan ve çeşitli sürüngenler telef oldu. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat içerisinde söndürüldü.Yangının söndürülmesinin ardından pazar yerini ziyaret eden Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt Chadchart, yangında yaklaşık yüz dükkanın hasar gördüğünü ve binin üzerinde hayvanın öldüğünü söyledi. Yangın sırasında bazı dükkanlarda çalışanların bulunduğu ancak yaralanan olmadığı öğrenildi.Hayvan severler, ülkenin en büyük ve turistik açık pazarı olan Chathuchak Market'te evcil hayvan bölümünün kapatılması yönünde tepki gösterdi.