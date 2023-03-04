Tayland'da karakol alev alev yandı | Video
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gece saatlerinde üç katlı bir karakolda yangın çıktı.
Tayland Metropolitan Polis Amiri Thiti Saengsawang yaptığı açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen yangının resmi belgelerin saklandığı alt katta başladığını, daha sonra üst katlara yayılarak tüm binayı kullanılamaz hale getirdiğini ifade etti. Saengsawang, yangında can kaybı veya yaralanma ise olmadığını, önemli vakalara ait herhangi bir belgenin imha edilip edilmediğini kontrol etmenin zaman alacağını belirtti.
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