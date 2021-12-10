Video Dünya Tayland'da patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce yağın bulunduğu depoyu havaya uçurdu | Video
Tayland'da patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce yağın bulunduğu depoyu havaya uçurdu | Video

Tayland'da patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce yağın bulunduğu depoyu havaya uçurdu | Video

10.12.2021 | 14:36

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Tayland'da yağ deposunda çalışan bir kadın, kendisini azarlayan patronuna kızınca binlerce litrelik yağın olduğu depoyu havaya uçurdu. Yaktığı bir kağıt parçasını yakıt deposuna atan kadın, 16 milyon liralık zarara neden oldu.

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