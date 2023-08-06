Tayland'da polis noktasına bombalı saldırı | Video 06.08.2023 | 12:33 Tayland'ın Narathiwat eyaletinde dün akşam saatlerinde bir polis noktası önünde bombalı araç saldırısı düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tayland'da güney bölgelerde yerel halk ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken, dün akşam bir polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıda, Sedan model bir aracın trafik polis noktası önünde durduktan sonra sürücüsünün araçtan inerek yanda bekleyen motosiklete bindiği ve olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Sürücünün kaçmasından saniyeler sonra şiddetli şekilde patlayan araç, çevrede büyük maddi hasara yol açarken, patlama anında arabanın yakınından başka bir aracın geçmemesi can kaybını önledi.