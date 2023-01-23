Tayland'da tren hemzemin geçitteki aracı biçti: 1 ölü, 2 yaralı | Video 23.01.2023 | 16:04 Tayland'ın Songkhla eyaletinde bir yolcu treninin hemzemin geçitten geçmeye çalışan araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tayland'ın Songkhla eyaletinde dün bariyerlerin bulunmadığı ve yalnızca kırmızı ışık levhalarının yer aldığı hemzemin geçitten geçmeye çalışan araca yolcu treni çarptı. Kazanın şiddetiyle 30 metre savrulan araçtaki bir kişi dışarıya fırladı, 2 kişi ise araçta sıkıştı. Bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ve eşi yaralı halde Chana Hastanesine kaldırıldı. Araçtan savrulan ve sürücünün kız kardeşi olduğu tespit edilen kadın ise olay yerinde hayatını kaybetti. Başkent Bangkok'tan Su-ngai Kolok bölgesine seyahat etmekte olduğu öğrenilen yolcu treninde kaza sonrası hafif hasar meydana geldi. Mürettebat veya yolculardan yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.