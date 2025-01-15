Video Dünya Tayland'da Türk vatandaşını gasp eden 3 Türk ülkeden kaçtı | Video
Tayland'da Türk vatandaşını gasp eden 3 Türk ülkeden kaçtı | Video

Tayland'da Türk vatandaşını gasp eden 3 Türk ülkeden kaçtı | Video

15.01.2025 | 12:23

Tayland'da yaşayan bir Türk vatandaşını evinde gasp edip, kelepçeleyerek kaçan 3 Türk için yakalama kararı çıkartıldı.

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Tayland'ın Pattaya şehrinde pazartesi gecesi yaşanan olayda, 37 yaşındaki Türk vatandaşı Masis Erkol'un evine girip gasp ettikten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak kaçan 3 Türk için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Pattaya polisinin yaptığı ön incelemede, şüphelilerin Masis Erkol'u tanıdığı ve olayın planlı bir gasp girişimi olduğu, 3 şüphelinin olayın ardından ülkeden kaçtığı tespit edildi.

Erkol, Tayland polisine verdiği ifadede şüphelilerin kendisinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak zorla 10 milyon TL değerinde kripto para transferi yaptırdıklarını, daha sonra cüzdan ve bilgisayarını da alarak olay yerinden kaçtıklarını söyledi. Erkol'un olay sonrası 5. kattaki dairesinden sürünerek en alt kata indiği ve binanın güvenlik görevlisinden yardım istediği öğrenildi.

Tayland polisi, hakkında arama kararı çıkartılan şüphelilerden birinin Türkiye'ye kaçtığını, diğer ikisinin de ülkeden ayrıldığını doğrularken, olayla ilgili Interpol'e başvuru yapıldığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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