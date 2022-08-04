Video Dünya Tayvan Savunma Bakanlığı: “Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı” | Video
Tayvan Savunma Bakanlığı: “Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı” | Video

Tayvan Savunma Bakanlığı: “Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı” | Video

04.08.2022 | 12:22

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Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu yerel saatle 13.56’da kuzeydoğu ve güneybatıdaki karasularımıza çok sayıda Dongfeng balistik füze fırlattı. Savunma sistemlerimiz devreye girerken, durumu çeşitli araçlarla izledik. Bölgesel barışı tehlikeye atan bu tür mantıksız eylemleri kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'in Tayvan ziyaretinin ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Tayvan'a en yakın 6 noktada gerçek füze ve mermilerin kullanıldığı bir tatbikata başladı. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu yerel saatle 13.56'da kuzeydoğu ve güneybatıdaki karasularımıza çok sayıda Dongfeng balistik füze fırlattı. Savunma sistemlerimiz devreye girerken, durumu çeşitli araçlarla izledik. Bölgesel barışı tehlikeye atan bu tür mantıksız eylemleri kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Çin Doğu Harekat Alan Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, gerçek mühimmat kullanılarak uzun menzilli füze atışları yapıldığı ve farklı türlerde konvansiyonel füzeler fırlatılarak Tayvan'ın doğusundaki hedeflerin başarıyla vurulduğu bildirildi. Çin devlet medyası, 7 Temmuz'a kadar devam edecek tatbikatlar esnasında Dongfeng-17 orta menzilli hipersonik füzeler ve Dongfeng-11 kısa menzilli balistik füzeler dâhil olmak üzere farklı türlerde füzeler kullanılacağını belirtmişti.

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