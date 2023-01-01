Tayvan yeni yıla havai fişeklerle "Merhaba" dedi | Video

Tayvan’ın en yüksek binası Taipei 101’de yeni yıla özel olarak yapılan havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Tayvanlılar, dünyanın en yüksek gökdelenlerinden olan Taipei 101 binasında havai fişek gösterisi ve ışık şovlarıyla yeni yıla 'merhaba' dedi. 532 metrelik dev binadan toplam 16 bin adet düşük dumanlı havai fişek fırlatıldı. Daha önceki senelerde sadece bir taraftan yapılan T-Pad ışık şovu bu sene ilk kez binanın tüm çevresine uygulandı. Ayrıca ilk kez bu seneye özel olarak tasarlanan huzme ışıkları, lazerler ve diğer dış mekan aydınlatma efektlerinin de eşlik ettiği görsel şovda özel olarak bestelenen müzik çalındı.

Taipei 101 binasındaki görsel şölen dünya basınının da ilgisini çekerken, yetkililer gösteriyi yaklaşık 1 milyon kişinin izlediğini söyledi.