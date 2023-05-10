Tayvan'da inşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü, 8 yaralı | Video 10.05.2023 | 13:15 Tayvan’ın Taichung şehrinde inşaat vincinin metro hattına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tayvan'ın batısında bulunan Taichung şehrinde yapımı süren inşaatta bir vinç yerel saatle 12.29 sıralarında koparak sefer yapan trenin üzerine düştü. Vinç 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Taichung itfaiyesinin paylaştığı bilgilere göre, hayatını kaybeden 52 yaşındaki kadının vincin kopan kolunun darbesiyle trenden savrulduğu öğrenildi. Trenin altından çıkarılan kadının ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı fakat yolda hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın görgü tanıkları vincin trene çarpmasıyla trenin yan tarafını parçaladığını ve metal levhaları bıçak gibi keserek camları kırdığını ifade etti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Taichung metrosu seferlerinin kısmen devam ettiği açıklandı.