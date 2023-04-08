Tayvan’da kamyonun sıkıştırdığı araç kağıt gibi ezildi | Video 08.04.2023 | 16:42 Tayvan’ın Taoyuan şehrindeki otoyolda kum taşıyan kamyonun sıkıştırdığı araç kağıt gibi ezildi. Feci kaza arkadaki bir aracın kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tayvan'ın Taoyuan şehrine bağlı Hukou kasabasından geçen otoyolda bir kamyon dehşet saçtı. Hızla gelen kamyonun sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Sola doğru manevra yaparken önce önündeki araca çarpan kamyon, sonra sol şeritteki araca çarptı. Kamyonun önündeki araç takla atarken, solundaki araç ise refüj ile kamyon arasında kağıt gibi ezildi. O anlar arkadaki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamyon ve diğer iki aracın sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı. Hastaneye kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.