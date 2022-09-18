Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü | Video

Tayvan’ın Yunlin ilçesindeki bir otoparkta çıkan yangında 25 araç yandı.

Tayvan'ın Yunlin ilçesinde 17-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bir fuarın katılımcıları için tahsis edilen otoparkta yangın çıktı. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği yangında, 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen olayda can kaybı yaşanmadı. Yapılan ilk incelemelere göre yangının kuru otlara atılmış bir izmaritten çıkmış olabileceği belirtildi.