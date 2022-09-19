Tayvan'daki 6.9'luk depremin bilançosu netleşiyor: 1 ölü, 79 yaralı | Video

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Tayvan'ın Taitung kenti yakınlarında dün meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi de yaralandı.
Öte yandan, Yuli ilçesinde toplam 7 bin 73 hane deprem nedeniyle elektriksiz kaldı. Başkent Taipei de dahil olmak üzere, Tainan ve Kaohsiung'daki mahallelerde de elektrik kesintileri yaşandı.
DAĞDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Tayvan Demiryolları İdaresi (TRA) tarafından yapılan açıklamada, Dongli İstasyonu'nda düşen bir beton parçasının Hualien-Taitung Tze-chiang arasında sefer yapan bir trene çarparak 6 vagonun raydan çıkmasına neden olduğu belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, trendeki 20 kişi kurtarıldı. Chike Dağı Toplumsal Kalkınma Derneği, şiddetli sarsıntılar nedeniyle Chike dağında yaşanan toprak kaymalarının ardından mahsur kalan 400 turistin tahliye edildiğini bildirdi.
ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Ülkedeki 6.9'luk depremin ardından artçı sarsıntılar da yaşanmaya devam ediyor. Yerel saatle 10.04'te 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden olurken, yetkililer halka hasarlı yapılardan uzak durulması çağrısında bulundu. Uzmanlar, ilerleyen günlerde yeni artçı sarsıntıların yaşanabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.
Pasifik Okyanusu boyunca uzanan fay hattına çok yakın bir bölgede bulunan Tayvan'da sık sık depremler yaşanıyor. Ülkenin güneyindeki Pingtung kentinde 2016'da meydana gelen depremde 116 kişi, 1999'da Nantou kentinde yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmişti.