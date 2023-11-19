Video Dünya Tel Aviv’de Netanyahu'ya protestolar sürüyor | Video
Tel Aviv’de Netanyahu'ya protestolar sürüyor | Video

Tel Aviv’de Netanyahu'ya protestolar sürüyor | Video

19.11.2023 | 09:56

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de binlerce esir yakını düzenlenen protesto gösterisinde Başbakan Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ederken, Hamas tarafından esir alınan İsrail vatandaşlarının aileleri ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi protesto gösterilerini sürdürüyor. Başkent Tel Aviv'deki Esir Meydanı'nda toplanan binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepki gösterdi. Göstericiler, "Çocuklarımızı hemen geri getirin" pankartları ile esir alınan yakınlarının resimlerini taşıyarak, Netanyahu'nun derhal görevden alınması çağrısında bulundu.
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