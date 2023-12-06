Video Dünya Tel Aviv’e roket parçalarının düşme anı görüntülendi | Video
Tel Aviv’e roket parçalarının düşme anı görüntülendi | Video

Tel Aviv’e roket parçalarının düşme anı görüntülendi | Video

06.12.2023 | 13:31

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de atılan roket parçalarının düşme anı görüntülendi. Kaldırımda yürüyen iki kişi parçaların isabet etmesinden son anda kurtuldu.

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İsrail ve Gazze'de 2 aydır devam eden çatışmalar sırasında karşılıklı atılan roket parçaları şehir merkezlerine düşüyor. Dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından vurulan roketin parçaları bir oyuncak mağazasının önündeki ağacın yanına düştü. Roket parçalarının düştüğü sırada kaldırımda yürüyen iki kişi parçaların isabet etmesinden son anda kurtuldu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ndeki yoğun çatışmaların devam ettiği, dün bölgedeki 250 noktanın hedef alındığı belirtildi.
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