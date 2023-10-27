Tel Aviv’e roket saldırısı | Video
İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. Roketlerden bazılarının düştüğü yerlerde yangın çıkarken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.
İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırının sivillere yönelik katliamlara tepki olarak düzenlendiği ifade edildi.
Tel Aviv'de bazı noktalara düşen roketler yangına neden olurken, elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.
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