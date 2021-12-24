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OTOMATİK OYNAT
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Tesla marka aracını dinamitle havaya uçurdu | Video 24.12.2021 | 11:15
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Rusya'da korona hastanesinde yangın! 2 kişi yaşamını yitirdi 24.12.2021 | 11:06
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Uçakta hostese yumruk atan kadın yolcuya hapis cezası | Video 24.12.2021 | 10:06
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ABD'de petrol rafinerisinde korkutan yangın: 4 yaralı | Video 23.12.2021 | 15:57
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Malezya’daki sel faciasında ölü sayısı 37’ye yükseldi, 10 kişi kayıp | Video 23.12.2021 | 15:40
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Münih'te izinsiz Covid-19 protestosunda arbede | Video 23.12.2021 | 15:08
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Nijerya’da 1 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı imha edildi | Video 23.12.2021 | 15:08
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Çin'in 13 milyon nüfuslu Xi'an kentinde sokağa çıkma yasağı başladı | Video 23.12.2021 | 15:08
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Çin'in 13 milyon nüfuslu Xi'an kentinde sokağa çıkma yasağı başladı | Video 23.12.2021 | 14:51
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ABD’li kongre üyesine silahlı saldırı! Aracı gasp edildi | Video 23.12.2021 | 13:59
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Japonya, İngiliz uydusunu uzaya fırlattı | Video 23.12.2021 | 10:01
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Gana parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi | Video 22.12.2021 | 16:29
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Meksika’da cenaze törenine silahlı saldırı: 2 ölü | Video 22.12.2021 | 10:04
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ABD Başkanı Biden: "Aşı olmak vatanseverlik görevidir" | Video 22.12.2021 | 08:51
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TOGG, 'dijital konvoy' ile ABD’ye gidiyor! İşte ilk görüntüler... 21.12.2021 | 17:11
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Yunan başbakan Miçotakis'ten küstah talep: 'Casus Belli' kaldırılsın | Video 21.12.2021 | 15:09
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Gana parlamentosunda vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi | Video 21.12.2021 | 14:34
Finlandiya'da bir kişi, yüksek onarım maliyetleri nedeniyle Tesla marka aracını dinamitle patlattı. Olay anı kameraya yansıdı.