Video Dünya Tesla marka aracını dinamitle havaya uçurdu | Video
Tesla marka aracını dinamitle havaya uçurdu | Video

Tesla marka aracını dinamitle havaya uçurdu | Video

24.12.2021 | 11:15

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Finlandiya'da bir kişi, yüksek onarım maliyetleri nedeniyle Tesla marka aracını dinamitle patlattı. Olay anı kameraya yansıdı.

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